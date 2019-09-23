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Тлумак продовжить працювати головним тренером Волині – раніше тренер заявляв про відставку

21:13 15 Читать на русском
Тлумак продовжить працювати головним тренером Волині – раніше тренер заявляв про відставку
Андрій Тлумак / фото: ФК Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак залишиться наставником луцького клубу.

 

Головний тренер Волині Андрій Тлумак продовжить керувати командою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тлумак подав у відставку з посади тренера Волині

Нагадаємо, що після матчу десятого туру Першої ліги проти Металіста-1925 (0:2) Тлумак заявив про готовність подати у відставку зі своєї посади.

Додамо, що Тлумак очолив Волинь в 2018 році. У минулому сезоні під його керівництвом луцька команда пробилася в плей-офф за право піднятися в УПЛ, але поступилася Карпатам (0:0, 1:3).

У нинішньому сезоні Волинь посідає 8 позицію в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 13 набраних очок. Наступний матч команда Тлумака проведе на виїзді проти Миная в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Гра відбудеться 25-го вересня, початок о 16:00.

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