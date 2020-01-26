Тлумак пояснив, чому Михалик не стримав емоцій і влаштував бійку на футзальному турнірі

Головний тренер Волині Андрій Тлумак прокоментував скандальну сутичку за участі захисника команди Тараса Михалика.

"Розмовляв з Тарасом щодо інциденту, і він пояснив це надлишком емоцій. Напевно, на його місці кожен відреагував би таким чином.

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Це реакція на грубість суперника, у якого було бажання завдати травму. Футболісти вийшли грати для підтримки форми, отримати травму в міжсезоння ніхто не хоче. Тарас показав свій характер, який завжди з ним протягом кар'єри гравця. Він футболіст з великої літери", – розповів Тлумак в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, Михалик приєднався до Волині влітку 2019 року, до цього він виступав за російський Локомотив.

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