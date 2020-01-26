toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ШАХТАР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС

Тлумак пояснив, чому Михалик не стримав емоцій і влаштував бійку на футзальному турнірі

18:40 136 Читать на русском
Тлумак пояснив, чому Михалик не стримав емоцій і влаштував бійку на футзальному турнірі
Андрій Тлумак / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Волині Андрій Тлумак прокоментував скандальну сутичку за участі захисника команди Тараса Михалика.

"Розмовляв з Тарасом щодо інциденту, і він пояснив це надлишком емоцій. Напевно, на його місці кожен відреагував би таким чином.

Михалик влаштував бійку на футзальному турнірі в Луцьку – його команда грала у формі російського клубу

Це реакція на грубість суперника, у якого було бажання завдати травму. Футболісти вийшли грати для підтримки форми, отримати травму в міжсезоння ніхто не хоче. Тарас показав свій характер, який завжди з ним протягом кар'єри гравця. Він футболіст з великої літери", – розповів Тлумак в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, Михалик приєднався до Волині влітку 2019 року, до цього він виступав за російський Локомотив.

Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"

blog_ava
Із задоволенням прийняли б Зозулю до СК Дніпро-1, – Михайленко
10:18
3892
Теги
Андрій Тлумак Андрій Тлумак Тарас Михалик Тарас Михалик Волинь Волинь Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Шрусбері Таун
19:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук