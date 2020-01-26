Тлумак озвучив завдання Волині та розповів про переговори з потенційними новачками

Головний тренер Волині Андрій Тлумак розповів про завдання команди на другу частину сезону в Першій лізі.

"Загальне завдання – вихід в УПЛ. Будемо виходити грати кожен матч на перемогу. У минулому році ми голосно заявили, а вийшло, як вийшло (Волинь поступилася в плей-офф Карпатам – прим). Тому в цьому році ми хочемо бути трохи скромнішими.

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Щодо новачків команди, то майже на 90-98 відсотків все вже узгоджено, але поки не поставлять підписи, не можу оголошувати їхні імена. Але підсилення буде якісним. Впевнений, гравці підійдуть під наш стиль футболу. З трьома футболістами вели переговори під час чемпіонату, і, як я вже сказав, все на фінішній прямій, плюс ще два додадуться", – цитує Тлумака UA-Футбол.

Нагадаємо, після 19 турів Волинь посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги. Команда Тлумака відстає від лідера, львівського Руха, на 1 очко.

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