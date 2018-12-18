Тлумак: Олімпіакос – прохідна команда, яка під силу Динамо

Екс-голкіпер Карпат, а нині тренер Волині прокоментував результати жеребкування Ліги Європи для українських команд.

"Олімпіакос? Нічого там надприродного немає. Нормальна прохідна команда, яка цілком під силу Динамо. Якщо вони добре пройдуть збори, укомплектуються, то великих проблем бути не повинно.

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По Айнтрахту – це далеко не найсильніший німецький клуб. Хороший середняк, не більше. Він, і це 100 відсотків, слабкіше, ніж Хоффенхайм. Якби нам попалися іспанці чи англійці, тоді було б складніше. А так все в порядку. Просто слід підготуватися і на полі показати, що ми сильніші", – цитує Тлумака "Експрес".

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