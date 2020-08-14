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Тлумак офіційно покинув Волинь

21:15 - Читать на русском
Тлумак офіційно покинув Волинь
Андрій Тлумак / Фото з відкритих джерел

На луцьку команду чекають серйозні зміни – більша частина керівного складу залишила клуб.

Футбольний клуб Волинь припинив співпрацю з головним тренером команди Андрієм Тлумаком, повідомляє офіційний сайт луцької команди.

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Окрім Тлумака "хрестоносців" покидають також його помічники – Андрій Сапуга та Павло Котовенко. Разом з ними команду залишає і спортивний директор клубу Валентин Кошельник, а також старший тренер Волині U-19 Руслан Мостовий. Хто готуватиме Волинь до нового сезону наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Тлумак очолив "червоно-білих" два роки тому – 1 червня 2018 року. Луцька команда до останнього туру зберігала шанси на підвищення у класі, однак в останньому турі у вирішальному матчі мінімально поступилась Минаю (0:1) і посіла п'яту сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

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