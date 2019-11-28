Тлумак назвав переваги Першої ліги над УПЛ

Головний тренер Волині Андрій Тлумак назвав фактори, які, на його думку, роблять Першу лігу цікавішою за УПЛ.

"У нас немає відвертого фаворита, як у Прем'єр-лізі. Команди фактично рівні. І бюджети всіх команд майже однакові. Хороші футболісти вже не намагаються потрапити тільки в одну команду, де більше грошей, а рівномірно розподілилися між учасниками турніру. Тому боротьба рівна. Кожен матч – як фінал. Всі бачать себе в Прем'єр-лізі. Сподіваюся, що серед щасливчиків будемо і ми.

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Суддівство? Протягом всього першого кола я не назву жодного матчу, де б арбітри когось відверто засуджували. Все за правилами. Так, помилки були, але це людський фактор", – цитує Тлумака dynamo.kiev.ua з посиланням на газету Експрес.

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Зазначимо, що під керівництвом Тлумака Волинь з 38 очками наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи на одне очко від львівського Руха. Ще чотири команди набрали по 37 очок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ