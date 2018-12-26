Ткачук офіційно перебрався із Карпат в естонську Левадію

Півзахисник Карпат Юрій Ткачук знову виступатиме в чемпіонаті Естонії за Левадію.

Півзахисник Карпат Юрій Ткачук став повноцінним гравцем віце-чемпіона Естонії Левадії із Талліна, повідомляє прес-служба львівського клубу.

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Нагадаємо, що Ткачук зіграв за Карпати всього два поєдинки, після чого футболіст перейшов в естонську команду на правах оренди в лютому цього року і встиг провести 35 матчів, забити 2 голи та віддати 8 асистів.

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