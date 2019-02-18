toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ткачук може стати гравцем Атирау

15:54 181 Читать на русском
Ткачук може стати гравцем Атирау
Андрій Ткачук / Фото: соцмережі

Екс-карпатівець Андрій Ткачук може залишитися у чемпіонаті Казахстану.

Український хавбек Андрій Ткачук може перейти в Атирау, повідомляє портал KazFootball.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду

Екс-гравець Карпат і Ворскли зараз перебуває в статусі вільного агента, тому новій команді він дістанеться безкоштовно. Ймовірно, угода між сторонами буде розрахована на один сезон.

Останнім клубом 31-річного Ткачука був Акжайик, який за підсумками минулого сезону вилетів у нижчий дивізіон.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Теги
Світ Трансфери Українці за кордоном Андрій Ткачук Андрій Ткачук Атирау Атирау Акжайик Акжайик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
36
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук