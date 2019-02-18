Ткачук може стати гравцем Атирау

Екс-карпатівець Андрій Ткачук може залишитися у чемпіонаті Казахстану.

Український хавбек Андрій Ткачук може перейти в Атирау, повідомляє портал KazFootball.

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Екс-гравець Карпат і Ворскли зараз перебуває в статусі вільного агента, тому новій команді він дістанеться безкоштовно. Ймовірно, угода між сторонами буде розрахована на один сезон.

Останнім клубом 31-річного Ткачука був Акжайик, який за підсумками минулого сезону вилетів у нижчий дивізіон.

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