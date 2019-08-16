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ТК Футбол не показуватиме фрагменти матчів Динамо, – Денисов

18:15 139 Читать на русском
ТК Футбол не показуватиме фрагменти матчів Динамо, – Денисов
Олександр Денисов / телеканал Футбол

Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов прокоментував взаємини з конкурентами на українському телевізійному ринку.

"Протягом останніх 10 років в телеканалу Футбол 1/2 були прямі контракти з клубами, і ми з каналом "2+2" обмінювалися фрагментами матчів. Не було ніяких протиріч. Але з цього сезону ми підписали контракт з Прем'єр-лігою.

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Другий учасник ринку не пішов в тендер, і запропонував іншим клубам прямі контракти в обхід тендеру Прем'єр-ліги. Ми не можемо мати кооперацію з тими, у кого несанкціонований з Прем'єр-лігою контент.

Ми придбали права на показ у УПЛ. Якби наші колеги також придбали права через тендер у УПЛ, тоді і ми, і вони зараз володіли б фрагментами на всі матчі, а телеглядачі отримували все на обох каналах. Мені точно так само, як і представнику "1+1", не подобалися умови, які були базово представлені на ринку.

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Відтепер ми не маємо можливості продавати матчі Чемпіонату України закордонним мовникам, тепер це дохід Прем'єр-ліги, а значить – дохід клубів. Це була частина компромісу з нашого боку. І зараз всі повинні йти на компроміси один одному і починати працювати спільно, інакше майбутнього, з точки зору бізнесу, в українського клубного футболу і футбольного ТБ не буде", – розповів Денисов у коментарі офіційному сайту телеканалів Футбол 1/2.

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Теги
Олександр Денисов УПЛ Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телебачення
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