Атлетік Більбао після матчу 5-го туру Ла Ліги з Кадісом (3:0) ризикує отримати проблеми через "креатив" зі спонсорською акцією.

У рамках угоди компанії EA Sports з Ла Лігою усі футболісти, які потрапили у стартовий склад своїх команд на матчі 5-го туру, повинні були вийти на поле зі своїми картками із популярного футбольного симулятора.

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Втім, банальна рекламна акція не обійшлася без скандалів. Її творцем став Атлетік із Більбао. Баски вирішили модифікувати картки, щоб на них не було прапорів Іспанії. Клуб нібито не захотів гнівати своїх уболівальників, які представляють регіон із міцними сепаратистськими настроями.

Атлетік стер із карток 10 прапорів Іспанії та один – Гани, за яку виступає Іньякі Вільямс. Слід зауважити, що Кадіс з'явився на стадіоні зі звичним розташуванням елементів на картках.