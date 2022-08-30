Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 29-річного форварда на правах оренди. Інші деталі не розголошуються. Невідомий навіть термін контракту, який підписав Гегедош.

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Варто зауважити, що 15-разових чемпіонів Вірменії зараз тренує колишній наставник донецького Металурга, Сталі та Львова Єгіше Мелікян. Його асистентом працює українець Роман Монарьов.

До слова, попереднім клубом Гегедоша був польський Гурнік. В Україні він встиг пограти за низку клубів, найвідоміші серед яких – Сталь, Верес, Металіст 1925 та Минай. Роберт досі залишається одним із найкращих бомбардирів в історії закарпатського клубу, забивши 14 голів у 24 матчах.