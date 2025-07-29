Гравець збірної Португалії Жоау Канселу опинився в центрі скандалу – правоохоронці з’ясовують обставини події, у якій футболіст нібито вдарив чоловіка в нічному клубі Bliss у місті Віламоура. Про це повідомляє Nogomania.

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Інцидент стався під час відпустки 31-річного захисника. За словами свідків, усе почалося з конфлікту в більш жвавій частині клубу, куди Канселу перейшов із тихішої зони. Суперечка швидко переросла у фізичне протистояння – гравець начебто вдарив чоловіка в обличчя, після чого в того пішла кров з рота. На місце викликали поліцію та швидку допомогу.

Офіційного обвинувачення наразі не висунули, але правоохоронці вже відкрили розслідування та збирають свідчення і докази. Джерело уточнює що слідство триває, а остаточне рішення про юридичні кроки буде ухвалено згодом. Наразі ні Аль-Хіляль, ні керівництво клубу Bliss не прокоментували ситуацію. Також поки невідомо, чи був колишній партнер Олександра Зінченка під впливом алкоголю і що саме стало причиною конфлікту.

Канселу – одна з найвідоміших фігур у португальському футболі. За національну збірну він провів 60 матчів і забив 10 голів. Минулого літа він залишив Манчестер Сіті після конфлікту з Хосепом Гвардіолою та перейшов у Аль-Хіляль за 25 мільйонів євро. Раніше він виступав в оренді за Барселону та Баварію. До Манчестер Сіті Канселу грав за Ювентус. В активі Жоау чимало титулів: Канселу вигравав Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Серію А та тричі – АПЛ.

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