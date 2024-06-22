Екс-зірка Динамо Київ Єрко Леко найближчим часом стане тренером боснійського клубу Вележ, повідомляє Sportds.net. Деталі угоди не повідомляються.

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На посаді головного тренера Вележа Леко замінить Діна Клафуріча, а команда у новому сезоні братиме участь у кваліфікації Ліги конференцій.

До слова, хорват провів у київському клубі чотири сезони (91 матч), двічі ставши чемпіоном України та ще тричі здобувши національний кубок. З 2021-го 44-річний фахівець очолює хорватський Ярун. Раніше він працював із Хрватскі Драговоляцем і Локомотивою Загреб.

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