Брентфорд офіційно оголосив про підписання контракту з Джорданом Хендерсоном. 35-річний англійський півзахисник приєднався до клубу українця Єгора Ярмолюка на правах вільного агента, підписавши угоду на два роки.

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Хендерсон повертається до Прем’єр-ліги після коротких періодів у складі Аль-Іттіфака та Аякса. За амстердамців він провів 57 матчів, а перед цим відіграв 19 поєдинків у Саудівській Аравії під керівництвом Стівена Джеррарда.

Найяскравіший період кар'єри Хендерсон припав на Ліверпуль, де виступав протягом 12 років. У статусі капітана Джордан виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії, два Кубки ліги, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Англії та Клубний чемпіонат світу. У 2019 році був визнаний Футболістом року за версією FWA та увійшов до символічної збірної сезону.

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував трансфер: "Коли ми дізнались, що Джордан доступний, рішення було простим. Він все ще у чудовій формі, з великою мотивацією. Нам потрібно було замінити досвід – клуб покинули Ньоргор, Флеккен і Мі. Джордан – один із найвпливовіших лідерів у сучасній АПЛ. Його досвід і професіоналізм ідеально пасують до нашого бачення".

На міжнародному рівні Хендерсон зіграв 84 матчі за Англію, дебютувавши у 2010 році. Він брав участь у трьох чемпіонатах світу та трьох Євро, а також отримав звання гравця року в збірній у 2019-му.

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