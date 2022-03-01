Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко стежить за подіями в Україні.

Хорват провів у київському клубі чотири сезони (91 матч), двічі ставши чемпіоном України та ще тричі здобувши національний кубок.

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Напад Росії на наші землі не залишив Леко байдужим. Він у своїх соцмережах опублікував відповідний допис, привернувши ще більше уваги до безчинств окупантів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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