Титулований екс-гравець Арсенала і збірної Франції завершує кар'єру – він здолав Україну на залитій Донбас Арені
Нинішній сезон стане останнім для відомого захисника Матьє Дебюші.
Француз вирішив повісити бутси на цвях після завершення нинішньої кампанії, інформує La Voix du Nord.
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Дебюші є вихованцем Лілля і саме там досяг зіркового статусу. Разом з "догами" фланговий оборонець оформляв "золотий дубль" сезону 2010/11. Потім були кілька років у АПЛ – Ньюкасл та Арсенал, де Матьє додав до своєї колекції Кубок та 2 Суперкубки Англії. Серія важких травм змусила Дебюші повернутися на батьківщину (Бордо, Сент-Етьєн). Зараз 37-річний ветеран виступає за Валансьєн, з яким сподівається зберегти прописку в Лізі 2.
Упродовж кар'єри Дебюші награв 27 матчів за збірну Франції, забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти. Зокрема, захисник був у основі "Ле бльо" на пам'ятний матч Євро-2012 проти України. Французи здолали команду Блохіна з рахунком 2:0 після страшенної зливи на Донбас-Арені.
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