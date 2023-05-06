Француз вирішив повісити бутси на цвях після завершення нинішньої кампанії, інформує La Voix du Nord.

Варан завершив міжнародну кар'єру після болючого ляпаса від Мессі

Дебюші є вихованцем Лілля і саме там досяг зіркового статусу. Разом з "догами" фланговий оборонець оформляв "золотий дубль" сезону 2010/11. Потім були кілька років у АПЛ – Ньюкасл та Арсенал, де Матьє додав до своєї колекції Кубок та 2 Суперкубки Англії. Серія важких травм змусила Дебюші повернутися на батьківщину (Бордо, Сент-Етьєн). Зараз 37-річний ветеран виступає за Валансьєн, з яким сподівається зберегти прописку в Лізі 2.

Упродовж кар'єри Дебюші награв 27 матчів за збірну Франції, забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти. Зокрема, захисник був у основі "Ле бльо" на пам'ятний матч Євро-2012 проти України. Французи здолали команду Блохіна з рахунком 2:0 після страшенної зливи на Донбас-Арені.

Трагедія у Фуріані: поєдинок між Бастією і Марселем перетворився на жахіття, яке забрало 18 життів