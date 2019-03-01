Тіте пояснив виклик 18-річного Вінісіуса у збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте пояснив причини появи у титулованій команді 18-річного нападника Реала.

"Я відкритий до появи нових талантів і підтримаю їх, якщо вони готові конкурувати в хороших командах, як технічно, так і емоційно.

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Тому Вінісіус і був викликаний. Він провів 26 матчів у поточному сезоні та показує приголомшливий футбол.

Аналіз заснований не тільки на кількості, а й на якості. Кількість проведених матчів дає нам інформацію. Футболісти, які мають такий потенціал, і демонструють його, запрошуються до збірної.

У нас не так багато часу для тренувань, але я хочу дати йому можливість зростання і розвитку. Виклик в збірну підтверджує його талант і прогрес", – цитує Тіте Goal.

Нагадаємо, найближчі спаринги збірна Бразилії проведе проти Панами та Чехії.

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