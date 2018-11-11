toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ

Тіте пояснив, що треба покращити Вінісіусу

12:27 170 Читать на русском
Тіте пояснив, що треба покращити Вінісіусу
Вінісіус Жуніор / соцмережі

Головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів про недоліки форварда Реала Вінісіуса Жуніора.

"Я думав викликати Вінісіуса на чемпіонат світу, але у нього був складний період, адже він пішов з Фламенго. Цей клуб розвинув його здібності, і йому потрібно було адаптуватися в Реалі.

Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення

Вінісіус потрібно дозріти, щоб приймати правильні рішення на полі. У нього хороший дриблінг, але йому трохи не вистачає вміння приймати рішення. Думаю, він індивідуаліст, але прислухається до оточення", – сказав Тіте Globoesporte.

Вінісіус Жуніор приєднався до Реала цього літа, перейшовши з Фламенго за 45 млн євро. "Королівський клуб" викупив гравця ще в 2016 році.

Вінісіус стукає у двері першої команди – чому юний бразилець реально претендує на важливу роль у Реалі

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Бразилія Бразилія Тіте Тіте Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
12
хв
Барселона
17:15
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук