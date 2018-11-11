Тіте пояснив, що треба покращити Вінісіусу

Головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів про недоліки форварда Реала Вінісіуса Жуніора.

"Я думав викликати Вінісіуса на чемпіонат світу, але у нього був складний період, адже він пішов з Фламенго. Цей клуб розвинув його здібності, і йому потрібно було адаптуватися в Реалі.

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Вінісіус потрібно дозріти, щоб приймати правильні рішення на полі. У нього хороший дриблінг, але йому трохи не вистачає вміння приймати рішення. Думаю, він індивідуаліст, але прислухається до оточення", – сказав Тіте Globoesporte.

Вінісіус Жуніор приєднався до Реала цього літа, перейшовши з Фламенго за 45 млн євро. "Королівський клуб" викупив гравця ще в 2016 році.

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