Тіте оцінив форму Неймара після довготривалої футбольної паузи

Форвард ПСЖ врятував "жовто-зелених" від поразки у грі зі збірною Колумбії.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте прокоментував гру форварда своєї команди Неймара у товариському матчі з Колумбією (2:2). На думку фахівця, Неймар додавав по ходу матчу і тим самим справив на нього дуже сильне враження.

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"Я говорив своїм помічникам у другому таймі, що заміню Неймара, аби поберегти його, але в той же час бачив, що він продовжував дуже добре виглядати фізично. Неймар діяв дуже скоординовано, додавав по ходу матчу. З кожною хвилиною він вражав своїми діями на полі все більше і більше. Гра Неймара виявилася вище моїх очікувань", – цитує Тіте Globo Esporte.

Гол Неймара у відеоогляді камбеку Бразилії в матчі з Колумбією – 2:2

Нагадаємо, Неймар у матчі з Колумбією асистував Каземіро, а згодом відзначився сам, чим врятував збірну Бразилії від поразки. Для форварда ця гра стала першою у сезоні – за ПСЖ він як і раніше не зіграв жодної хвилини.

11 вересня Бразилія проведе свій наступний товариський поєдинок – команді Тіте буде протистояти збірна Перу.

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