Тіте: Обіграти Аргентину з Мессі – важливіше, ніж фінал проти збірної Перу

Головний тренер збірної Бразилії Тіте вважає, що найважливіший матч на Копа Амеріка-2019 його команда вже зіграла.

"Обіграти Аргентину – важливіше за фінал, це був чудовий матч між двома командами з вражаючими технічними можливостями.

Аргентина поскаржилась у КОНМЕБОЛ на дії арбітра у матчі проти Бразилії

Мессі – інопланетянин, винятковий як в діях з м'ячем, так і без нього. Ви не можете його нейтралізувати, знизити його ефективність без зміни структури гри. Для цього я повернув Фірміно ближче до середини поля, він менше володів м'ячем, ніж в інших матчах", – цитуємо Тіте TNT Sports.

Нагадаємо, збірна Бразилії переграла Аргентину в півфіналі турніру. В заключному матчі Копа Амеріка підопічним Тіте протистоятиме національна команда Перу.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка