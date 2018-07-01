Тіте: Неймар вийшов на свій рівень

Головний тренер збірної Бразилії Тіте висловив компліменти нападнику Неймару.

Тіте на прес-конференції перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Мексики заявив, що форвард збірної Бразилії Неймар вже показує свій найкращий футбол.

Кантона висміяв артистизм Неймара, порівнявши його з валізою

"Він грав дуже-дуже добре проти Сербії. Я йому сказав: "Ми знаємо, якою ціною тобі далося повернення на цей рівень". Він робив все, про що ми його просили по тактиці, захищався, шукав момент для голу, дриблінгу та бігав з м'ячем", – цитує Тіте прес-служба ФІФА.

Матч Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня о 17:00 за київським часом.