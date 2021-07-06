Керманич збірної Бразилії Тіте спокійно відреагував на вихід своїх підопічних у фінал Кубка Америки-2021 після перемоги над командою Перу (1:0).

"Ми не хочемо обігрувати когось конкретного. Ми прагнемо заслужити цю перемогу, а тому в мене немає жодних пріоритетів щодо суперника у фіналі.

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Хто займе місце у воротах? Ми маємо трьох відмінних, видатних голкіперів. Ніхто з них не переважає іншого. Та важливо буде у відповідний момент зробити вибір. Ось тому в нас наразі немає рішення щодо воротаря на фінальний матч", – цитує Тіте El Universo.

Нагадаємо, що другий фіналіст Копа Амеріка визначиться у ніч проти середи. У бразильській столиці зійдуться збірні Аргентини і Колумбії.

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