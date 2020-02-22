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Тіте назвав реальних лідерів збірної Бразилії

08:28 403 Читать на русском
Тіте назвав реальних лідерів збірної Бразилії
Тіте / Getty Images

Головний тренер збірної Бразилії Тіте оцінив важливість для команди нападника ПСЖ Неймара і півзахисника Реала Каземіро.

"З технічної точки зору, Неймар – лідер збірної Бразилії. У ключовий момент матчу гравці дивляться на нього, тому що він може вирішити результат. Каземіро – тактичний лідер. Він точно знає, як будується гра. Нам досить просто поглянути один на одного.

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Каземіро раніше грав на позиції "десятки". Згодом він почав рости і став більш оборонним гравцем. Перший футболіст в центрі поля повинен бути фахівцем у своїй ролі.

Робота Каземіро на полі вражає. Завдяки йому збірна вільно створює атаки. Гравець з дуже високим інтелектом. При цьому він піклується про себе як про спортсмена, коли справа стосується їжі і способу життя. Він знає, як використовувати свій час", – цитує Тіте видання AS.

Нагадаємо, Тіте згідно контракту з бразильською футбольною конфедерацією тренуватиме збірну мінімум до 2022 року – він готуватиме "селесао" до чемпіонату світу в Катарі.

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Світ Каземіро Каземіро Неймар Неймар Бразилія Бразилія Тіте Тіте
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