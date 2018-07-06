Тіте: Марсело зіграє проти Бельгії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився враженнями напередодні чвертьфінального матчу ЧС-2018 проти Бельгії.

"Бельгія, як і ми, володіє творчою силою і яскравими індивідуальностями. Думаю, це буде суперматч. Я не знаю і не можу знати того, що буде робити суперник. Ми дивимося на гру як на виклик – треба рости, підвищувати професійну планку. Головне – отримати задоволення від виконаної роботи, а якщо ми при цьому ще й обіграємо суперника, буде чудово. Завтра мої хлопці зіграють як треба, оскільки для нас це виклик.

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Я думаю, що у наших гравців є характеристики, які дозволяють змінювати гру в нападі. Перший гол з Мексикою ми забили якраз в позиційному нападі. Другий – в результаті швидкої атаки, гравці за відсутності тиску дуже непогано розіграли комбінацію. Дуглас Коста, Габріель Жезус, Вілліан, Неймар і Фірміно – у цих гравців вистачає майстерності обіграти один в один, і це важливо.

Не треба розбиратися у футболі, щоб зрозуміти, що Неймару є куди рости. Всі мої помічники йому в цьому допомагають. Вони знають, яку ціну він заплатив, щоб потрапити в збірну. Багато працює над собою, щоб грати. В останніх матчах видно, наскільки він хоче допомагати нам. Бігає, правда, швидше, ніж я очікував.

Я поговорив і з Марсело, і з Філіпе Луїсом. Марсело спочатку не грав через проблеми зі здоров'ям, потім через незадовільну фізичну форму. Філіпе в обох своїх матчах зіграв добре, однак ми повернемося до варіанту з Марсело. Він зіграє проти Бельгії", – цитує Тіте офіційний сайт ФІФА.