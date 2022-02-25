"Я працюю з командою до завершення чемпіонату світу. Не бачу сенсу когось обманювати.

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Не хочу перемогти на ЧС-2022 за будь-яку ціну. У своїй кар'єрі я виграв усе, що міг. Не вистачає лише звитяги на чемпіонаті світу", – цитує Тіте Globo Esporte.

Нагадаємо, бразильський фахівець працює з головною командою своєї країни з 2016 року, вже провів 70 поєдинків. У 2019-му підопічним Тіте вдалось виграти Копа Амеріка.

Збірна Бразилії достроково кваліфікувалась на чемпіонат світу 2022 року, який відбуватиметься в листопаді-грудні.

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