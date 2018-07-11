ЧС-2018 Франція – Бельгія: тисячі уболівальників вийшли на вулиці Парижа після виходу французів у фінал турніру

Французи помпезно відсвяткували вихід своєї національної команди у фінал чемпіонату світу 2018 в Росії.

Париж із розмахом відзначив перемогу збірної Франції в півфіналі чемпіонату світу над Бельгією, повідомляє AFP. На вулиці столиці Франції вийшли тисячі людей, найпопулярнішим місцем святкування перемоги стали Єлисейські поля. Парижани палили фаєри, запускали феєрверки та співали пісні.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди

Французи стали першими фіналістами цьогорічного Мундіалю, другий визначиться сьогодні в матчі Хорватія - Англія.

Нагадаємо, Франція вийшла в фінал чемпіонату світу вперше з 2006 року.