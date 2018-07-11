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ЧС-2018 Франція – Бельгія: тисячі уболівальників вийшли на вулиці Парижа після виходу французів у фінал турніру

09:38 566 Читать на русском
ЧС-2018 Франція – Бельгія: тисячі уболівальників вийшли на вулиці Парижа після виходу французів у фінал турніру
Франція – Бельгія – 1:0

Французи помпезно відсвяткували вихід своєї національної команди у фінал чемпіонату світу 2018 в Росії.

Париж із розмахом відзначив перемогу збірної Франції в півфіналі чемпіонату світу над Бельгією, повідомляє AFP. На вулиці столиці Франції вийшли тисячі людей, найпопулярнішим місцем святкування перемоги стали Єлисейські поля. Парижани палили фаєри, запускали феєрверки та співали пісні.

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Французи стали першими фіналістами цьогорічного Мундіалю, другий визначиться сьогодні в матчі Хорватія - Англія.

Нагадаємо, Франція вийшла в фінал чемпіонату світу вперше з 2006 року.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Теги
Франція - Бельгія ЧС 2018 Франція Франція футбольні фанати
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