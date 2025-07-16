У фан-клуби Вічного міста були розіслані заклики, і вболівальники Лаціо кинулися на площу Коррадо Річчі, пройшовши маршем до самого Імператорського форуму. За наявними даними, на акцію протесту проти президента Лаціо Клаудіо Лотіто вийшли близько 10 тисяч прихильників "орлів".

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Нагадаємо, Лотіто обіймає свою посаду з 2004 року і фактично врятував "б'янкочелесті" від банкрутства за попереднього власника Серджо Краньйотті, проте його перебування при владі також викликало суперечки. Особливо це актуально цього літа, оскільки Лаціо провалив три різних тести на фінансову стійкість і, як наслідок, потрапив під трансферне ембарго.

Клуб не зможе підписати до січня 2026 року навіть вільних агентів, якщо Лотіто не вкладе в їхню скарбницю нові кошти, хоча, за його словами, це не є необхідним. У вівторок вранці клуб опублікував офіційну заяву, яка спростовує чутки про те, що клуб виставлений на продаж.

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