"Тиран, потвора і хамелеон", – Брага звільнила тренера, який не впустив Металіст Маркевича у півфінал Ліги Європи

Португальська Брага відправила у відставку тренера Рікарду Са Пінту, який очолив команду в липні цього року.

Команда набрала лише 18 очок в 14 турах чемпіонату Португалії і наразі посідає 8 місце в турнірній таблиці. Але не лише погані результати стали причиною звільнення 47-річного фахівця. Гравці команди були незадоволені методами роботи Са Пінту та його людськими якостями.

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"Він тиран, потвора, хамелеон і простак. Ми нарешті вільні", – цитує одного з гравців Браги працівник прес-служби клубу у своєму твіттері.

До слова, Са Пінту дебютував у статусі головного тренера професійного клубу в лісабонському Спортінгу. Саме під його керівництвом команда зі столиці Португалії за сумою двох матчів обіграла харківський Металіст в 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2011/2012.

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