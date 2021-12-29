"Скажіть тоді, навіщо всі ці правила, закони, регламенти, таблиці з жеребкуванням, якщо треба зіграти матч, а його не проводять. І неважливо, п'ять людей у збірної хворіли або три – перенесіть на інший час і спокійно собі зіграйте. Тим більше, це не те, що команда не прилетіла – вона перебувала на місці і готова була грати. Але, на жаль, є принципова, бюрократична позиція місцевих чиновників. Дуже хотілося б сподіватися, що апеляція буде прийнята.

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За ідеєю, команди повинні влаштовувати страйк і відмовитися від такого управління. Втім, ви бачили лікаря, який ухвалив рішення? На цю особу досить подивитися, і вже говорити нічого не треба. Типовий представникпредставник ледачої, пох***тичної країни, де всім все пофіг", – заявив Кварцяний у інтерв'ю Footboom.

Зауважимо, що заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В, якщо апеляцію відхилять.

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