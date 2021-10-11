Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал вкотре довів, що ще має порох у порохівницях, і гостро відреагував на критичні стріли в бік півзахисника національної команди Френкі де Йонга.

"Критика Френкі де Йонга? Типова Барселона.

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Коли ви маєте вагомий внесок, зроблений ним за останні 2 роки, то нема підстав хвилюватися. Але коли справи йдуть погано, то люди в Барселоні завжди звинувачують іноземців", – цитує фахівця Barca Universal.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів 8 матчів у всіх турнірах за каталонців, у яких оформив 2 асисти, заробив 2 жовті картки та одне вилучення.

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