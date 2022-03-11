"Анатолій Тимощук – великий професіонал, який вирізнявся сумлінним ставленням до справи у кожній країні, де грав як спортсмен та працював як тренер. Впевненість у його тренерській кваліфікації не піддається жодному сумніву. Те саме стосується і його людських якостей.

Тимощук втрачає все – офіційне покарання для зрадника України та поплічника окупантів

Вважаємо, що рішення, ухвалені УАФ, не обдумані і є жестом політичної маніпуляції. Хочемо також нагадати, що футбол має залишатися поза політикою та не бути частиною політичної гри. Інтереси свого тренера Зеніт продовжить відстоювати в CAS", – заявили представники прес-служби пітерців у коментарі Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Тимощук провів у Санкт-Петербурзі 4 роки ігрової кар'єри, а з 2017-го він є помічником головного тренера Зеніта. З початку війни Анатолій зберігає мовчання і публічно не засуджує вторгнення Росії в Україну. Також у пресі з'явилася поки непідтверджена інформація, що він може працювати на ФСБ країни-агресорки.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках