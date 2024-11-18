Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ, повідомляє Tribuna.

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Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було застосувати такі дисциплінарні санкції.

В УАФ вже прокоментували цю інформацію: "УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалась ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі".

Нагадаємо, уродженець Луцька працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього. Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно.

Крім цього, зрадника позбавили всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України, а КДК УАФ рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

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