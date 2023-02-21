"Тимощук розчарував, але ще більше здивував. Тимощука я дуже добре пам’ятаю зі збірної України. На жаль, так сталося, що в тій збірній України Тимощук був одним з небагатьох, хто говорив українською мовою.

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Можу сказати, що крім нього ще говорив українською Єзерський. У тренерському штабі – Андрій Баль. І більше україномовних не було.

Тому така позиція Тимощука з початку відкритої агресії Росії проти України стала неприємною несподіванкою. Але бачите, люди якраз пізнаються у таких важких ситуаціях. Він обрав гроші і ганьбу. Гроші не принесуть йому радості, а ганьба залишиться з ним назавжди. Він заплямував себе, свою родину і тавро зрадника – це найгірше, що може бути. Я думаю, що він точно не спить спокійно. Впевнений, що гроші, які він обрав, не принесуть йому щастя в житті", – сказав Мірошниченко в інтерв'ю видання Український футбол.

Нагадаємо, Тимощук після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України залишився в Санкт-Петербурзі, показово промовчавши щодо кровожерливої війни. Через це УАФ анулювала усі нагороди та заслуги Анатолія, позбавивши його тренерської ліцензії.

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