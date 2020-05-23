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Тимощук у вільний час насолоджується грою Баварії – екс-капітана збірної України висміяли за дивні шкарпетки

20:34 539 Читать на русском
Тимощук у вільний час насолоджується грою Баварії – екс-капітана збірної України висміяли за дивні шкарпетки
Анатолій Тимощук / Getty Images

Анатолій Тимощук не забуває про мюнхенську Баварію, в якій провів чотири роки своєї ігрової кар'єри.

17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
 
Мартін Хінтереггер 52’
17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
52’ Мартін Хінтереггер

Українець знайшов вільний час, щоб подивитися гру 27 туру Бундесліги між Баварією і Айнтрахтом.

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Світлину Тимощука ретвітнув офіційний Twitter німецького гранда, однак коментатори більше зацікавились не футболом, а одягом Анатолія. Екс-капітан збірної України носить шкарпетки яскраво-зеленого кольору з дитячими візерунками. "Толя, ну що за шкарпетки? Криза середнього віку?" – написав один з читачів.

Нагадаємо, Тимощук виступав за Баварію з 2009 по 2013 роки. В його активі два титули чемпіона Німеччини, два Кубка та перемога в Лізі чемпіонів 2012/13.

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Анатолій Тимощук Анатолій Тимощук Баварія Баварія Німеччина Українці за кордоном Баварія - Айнтрахт Франкфурт
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