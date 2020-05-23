Тимощук у вільний час насолоджується грою Баварії – екс-капітана збірної України висміяли за дивні шкарпетки

Анатолій Тимощук не забуває про мюнхенську Баварію, в якій провів чотири роки своєї ігрової кар'єри.

Українець знайшов вільний час, щоб подивитися гру 27 туру Бундесліги між Баварією і Айнтрахтом.

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Світлину Тимощука ретвітнув офіційний Twitter німецького гранда, однак коментатори більше зацікавились не футболом, а одягом Анатолія. Екс-капітан збірної України носить шкарпетки яскраво-зеленого кольору з дитячими візерунками. "Толя, ну що за шкарпетки? Криза середнього віку?" – написав один з читачів.

Нагадаємо, Тимощук виступав за Баварію з 2009 по 2013 роки. В його активі два титули чемпіона Німеччини, два Кубка та перемога в Лізі чемпіонів 2012/13.

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