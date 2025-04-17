Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук не хотів підтримувати свою країну після початку російської агресії на Донбасі.

Надія Навроцька розповіла про позицію свого екс-чоловіка щодо війни на Донбасі.

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"Якось попросила Тимощука допомогти нашим хлопцям, зібрати фуру різної продукції й відправити на Донбас. Тимощук трошки "повозбухав", але потім погодився.

Потім я його змусила піти в госпіталь до наших військових. Тимощук спочатку не хотів, боявся, що в Пітері скажуть. Я його одразу присадила: "Ти – капітан збірної України і повинен з іншими футболістами провідати наших військових, крапка". Ще сказала, що якщо вони щось скажуть, то розірвемо контракт і поїдемо звідти. Грошей вже достатньо заробив, нам вистачить. І він у підсумку пішов у госпіталь.

Через деякий час каже мені: "Я гуманітарну допомогу дітям в Донецьк організував з уболівальниками Зеніта. Вже відправив". Мене до останнього у це не посвячував. Я питаю: "А як ти послав? Українську гуманітарку туди не пропускають". Він відповів: "Через РФ. Я із Захарченком особисто домовився". Це він зробив такий акт, щоб його у Росії не чіпали через похід в український госпіталь до військових", – заявила Навроцька в інтерв'ю для видання Blik.

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