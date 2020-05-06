Тимощук розповів, з якого приводу може зателефонувати Ахметову

Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук зберігає зв'язок з Рінатом Ахметовим, якого пам'ятає з часів виступів за Шахтар.

"У мене 30 березня був день народження, Ахметов дзвонив. Обговорили з ним справи, клуб – все-таки Шахтар серйозна сила в країні, та й в Європі завжди високо його цінували – досі виступають в Лізі Європи.

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Для мене там були перші важливі кроки в професіональному футболі, провів в Шахтарі дев'ять років, і всі дев'ять років президент був з командою. І зараз з нею. Я знаю, як сильно і щиро він підтримує її, це викликає захоплення і повагу. За можливості спілкуємося, але в основному на дні народження. У мене в березні, у Ахметова – у вересні", – пояснив Тимощук в інтерв'ю Sportsdaily.ru.

Нагадаємо, опорний хавбек перейшов з Волині до Шахтаря у 1997 році і встиг зіграти за "гірників" понад 200 матчів.

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