Тимощук розповів, як Лобановський привчив його до статистики та аналітики

Екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук пригадав, як легендарний тренер Динамо Валерій Лобановський вираховував техніко-тактичні дії.

"Мені давно подобалися і статистика, і аналітика в футболі. Ще в 1999-му в збірній України Лобановський вираховував ТТД на тренуваннях. Він давав вправи на утримання м'яча, один в один. На наступний день приходив і казав: "Тимощук, з ким в парі грав? Чому у тебе 20 дій, а у нього – 15?".

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Мені були цікавими ці цифри. Якщо вивішувалися загальні дані по команді, можна було вивчити і щось по іншим гравцям. Зараз, звичайно, інформації набагато більше, тому потрібно виокремлювати тільки те, що потрібно: наприклад, загальну витривалість, швидкісну, спринтерську роботу, виконану в матчі.

xG – додаткова важлива інформація, але навряд чи тобі буде приємно, якщо ти награв на 3 голи, а зіграв 1:1", – поділився Тимощук в інтерв'ю Sports.ru.

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