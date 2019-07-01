"Тимощук раніше носив прапор України, а зараз "георгіївські стрічки", – дружина екс-капітана "жовто-синіх"

Надія Навроцька, де-факто колишня дружина екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука, розповіла, як змінювались політичні вподобання колишнього хавбека національної команди.

"Толік часто хвалився своїми знайомствами в Росії з силовими структурами, до того ж, багато з них є вболівальниками Зеніта. Наприклад, каже, що йому треба поїхати, аби підписати футболку Умнову (главі МВД у Санкт-Петербурзі), або поспілкуватися ще з якимись високими погонами в Москві. Я на ці зустрічі ніколи не їздила, але зараз у мене складається все в єдину картину, як мозаїка.

"Тимощук мене штовхнув і я сильно вдарилась – потім була поліція та лікарі", – дружина екс-капітана збірної України

Зверніть увагу, що у нього була можливість працювати в Україні, Німеччині або Казахстані, але він вибрав саме Зеніт і навіть після звільнення кількох тренерських штабів продовжує працювати в клубі. Раніше Толік завжди одягав український прапор після перемоги. З початком війни його можна було побачити з "георгіївськими стрічками", але не з українським прапором", – розповіла Надія в ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

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