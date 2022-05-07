"В мене з ним ніколи не було конфліктів. Я Тимощука не захищав, просто сказав, як було, яким він був, скільки зіграв за збірну. Зараз можу сказати, що він повинен змінити позицію.

Я би порекомендував йому переїхати, наприклад, у Німеччину. Показати жест, що він не згоден з тим, що відбувається. Я його не захищаю, але він має зрозуміти людей, наших військових, тому що вони від нього хочуть більш сміливих дій, патріотизму. Після Бучі, після Ірпіня, після того, що відбувається в Запоріжжі, Маріуполі, Чернігові... Страшно уявити, що там відбувається. Заради цього варто пожертвувати навіть думкою, яка дорого коштує.

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Толя повинен організуватися, оцінити якості цього народу, який зараз творить дива, відстоюючи цю землю, країну, де він народився, грав у футбол, починав грати професійно. Краще пізніше, ніж ніколи. Йому треба поїхати з Росії. Не знаю, яка у нього там жінка, які там відносини. Може, його там тримають. Але він повинен щось зробити, якийсь серйозний жест.

Розумну і правильну людину український народ зрозуміє. Народ у нас добрий, все можливо. Найважливіше – щоб він став у якійсь мірі тим Толею, яким був до війни", – розповів Кварцяний в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні Тимощук залишився працювати в Зеніті та продовжує зберігати мовчання.

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