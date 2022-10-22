Схоже, "запоребрик", в якому тренер Зеніта Анатолій Тимощук залишився після нападу окупантів на Україну, стане останнім прихистком манкурта.

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і екс-радник Президента США з питань національної безпеки Майкл Макфол, підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій – рекомендації щодо санкцій проти Російської Федерації, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Документ, який можна переглянути за посиланням, містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди, брехню щодо війни Росії проти України й таким чином підтримують політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та безпеки нашої держави.

Серед інших потрапив туди і екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук, який нині працює тренером у Зеніті і після початку повномасштабної війни зберігає горду мовчанку щодо звірств російської армії та геноциду українців. УАФ вже позбавила його всіх титулів та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

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