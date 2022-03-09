Тимощук отримає чергові санкції – манкурта позбавлять звання почесного громадянина міста Луцька
Український тренер Зеніта Анатолій Тимощук продовжує зберігати горде мовчання щодо нападу Росії на Україну.
"На найближче засідання сесії міськради вносимо проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.
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Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта", – написав мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, сьогодні вже 14-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
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