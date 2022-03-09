"На найближче засідання сесії міськради вносимо проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.

Тимощука жорстко покарають за ігнорування війни росіян проти України – його позбавлять рекорду та всіх нагород

Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта", – написав мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вже 14-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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