"Чи шкодую я через те, що познайомилась з Тимощуком? Та ні, не шкодую. Я взагалі не люблю "мінусувати" минуле. У мене такі класні діти зараз, як я можу шкодувати. Звичайно, все могло бути інакше. Якби я познайомилася з ним у 25 років, то, можливо, шкодувала б. Тоді є вибір: коли тобі 25, свідомість інша.

"А потім вони фоткаються з Бастою": військкор, який не став футболістом – про зашквар Яремчука, зраду Тимощука і фронт

Ти з кимось знайомишся і можеш сказати потім: "Навіщо я туди поліз?". А коли у 15 років із кимось, це інше. Ось якийсь друг недолугий, і ти тягнеш з ним стосунки. Як ви можете сказати, що шкодуєте, що з ним познайомилися в дитинстві? Ви цього не уявляєте, бо цей друг завжди був. Ви не можете шкодувати про такі речі.

Погані і хороші якості Анатолія? Я вважаю, що взагалі немає хороших чи поганих якостей у людини. Є просто людина, можливо, класний спортсмен чи класний хірург. А вдома він – психопат, нарцис, усіх виводить. Ось він поганий чи добрий? Тут він людей рятує, робить операції, а приходить додому – зовсім інший.

Я не можу говорити про якості Тимощука як спортсмена. Я можу судити, як жінка. З цього боку – він небезпечний для будь-якої жінки. Найнебезпечніші люди, як виявилося з мого досвіду, це люди, які не мають власного ядра, думки. Взагалі нічого власного не мають. Коли немає власного ядра, тоді людина може легко впасти в будь-що.

Може прийти будь-яка сильна людина, яка захоче маніпулювати, щось отримати від неї, вона просто поведе тебе за собою. Це небезпечні люди. Для мене, як для жінки, для сім'ї – Тимощук найнебезпечніший у цьому плані. Він слухає і робить так, як йому кажуть. Потрапляє під вплив інших людей", – розповіла Навроцька у інтерв'ю FanDay.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ