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Тимощук може покинути Зеніт – головний тренер хоче вигнати українця зі свого штабу

19:25 814 Читать на русском
Тимощук може покинути Зеніт – головний тренер хоче вигнати українця зі свого штабу
Анатолій Тимощук / Фото УАФ

Екс-лідер збірної України Анатолій Тимощук потрапив у немилість у російському гранді.

Головний тренер Зеніта Сергій Сємак не хоче бачити у своєму тренерському штабі Анатолія Тимощука, повідомляє Metaratings.

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Натомість керівництво клубу задоволене роботою українського фахівця і не має наміру з ним прощатись. Боси російського клубу навпаки готують для Анатолія новий контракт, адже чинна угода завершується вже влітку 2020-го.

Нагадаємо, Тимощук отримав посаду асистента головного тренера Зеніта у 2017 році.

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Теги
Головне Анатолій Тимощук Анатолій Тимощук Зеніт Зеніт Росія Сергій Сємак Сергій Сємак Українці за кордоном
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