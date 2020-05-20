Тимощук може покинути Зеніт – головний тренер хоче вигнати українця зі свого штабу

Товариські матчі — 19:05 1129
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Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингів
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Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень – поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубкамиІталія — 18:40 154
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Баварія офіційно продовжила контракт з НойєромНімеччина — 16:32 381
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Бєсєдін отримав удар в обличчя від п'яної компанії (18+)Україна — 15:55 18308
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Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клубиІспанія — 14:30 1477