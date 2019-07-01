"Тимощук мене штовхнув і я сильно вдарилась – потім була поліція та лікарі", – дружина екс-капітана збірної України

Надія Навроцька, де-факто колишня дружина екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука, розповіла шокуючі подробиці домашнього насильства від чоловіка.

"Це сталося у 2017 році. Здається, весною. Останні його приїзди до дітей були дуже дивними – він завжди був заряджений агресією. У той день я відчинила двері і просто сказала "Добрий день". Він почав кричати, навіть при дітях. Вони втекли, бо злякалися. Він пішов до машини за подарунками дітям, а я була в шоці. Коли повернувся, я його пригальмувала у коридорі і сказала: "Давай не при дітях, ти чого взагалі?".

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Я говорила тихо і не зрозуміла, як це сталося, але він штовхнув мене у плечі двома руками. Я просто полетіла, впала і сильно вдарилася. Звичайно, потім була і поліція, і доктор, і все таке… Пізніше я зрозуміла, що це такий план, адже в тому місці не було камер спостереження. У всіх інших зонах камери є. У мене на кухні сидів охоронець, про всяк випадок. Я побоювалася, що Анатолій може забрати дітей, бо він мені цим погрожував. Я завжди викликала когось, щоб хтось був поруч: хтозна, що йому стрельне в голову.

Коли Анатолій штовхнув мене, цей чоловік підбіг на допомогу. Я не втрачала свідомості, але у мене був серйозний шок. Пам'ятаю, що охоронець запитував його, навіщо він це зробив. Анатолій рухався далі, у зону, де є камери. Для того, щоб показати весь цей цирк, що його, нібито, не впускають до дітей. Ми всі це зрозуміли вже потім. Анатолій ліз на рожен до охоронця і той його трішки остудив ліктем у губу. У нього пішла кров. Коли Толік це відчув, то заспокоївся і пішов умиватися. Можливо, він вирішив, що домігся того, чого хотів", – розповіла Надія в ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

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