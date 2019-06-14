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Тимощук: Коли Зеніт сказав, що потрібен центральний захисник-шульга, одразу згадав про Ракицького

20:14 612 Читать на русском
Тимощук: Коли Зеніт сказав, що потрібен центральний захисник-шульга, одразу згадав про Ракицького
Ярослав Ракицький / sovsport

Асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук розповів, що запропонував пітерському клубу підписати екс-захисника Шахтаря Ярослава Ракицького.

"У Зеніті ми відпрацьовуємо навіть прямі штрафні: якщо окремо винести феномен Ракицького, який виконує без підготовки, інші хлопці працюють над цими ударами. І над пенальті – теж.

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Як взагалі виникла ідея запросити Ракицького? Влітку Семак сказав, що було б непогано взяти центрального захисника-шульгу. Зрозуміло, я запропонував того, кого добре знав – Ракицького. Але тоді його вартість була дуже високою.

Варіант з Ярославом ми тримали в голові протягом першої частини сезону. Взимку з'явилася можливість його купити – ми нею скористалися", – розповів Тимощук в інтерв'ю Sports.ru.

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Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Анатолій Тимощук Анатолій Тимощук Зеніт Зеніт Росія Українці за кордоном
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