УАФ налаштована ретельно підготуватися, щоб не дати екс-капітану збірної Анатолію Тимощуку відновити свої регалії.

"У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) перебуває справа щодо оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції в даній справі. Дату засідання CAS із цього питання буде встановлено окремо.

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Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо) довічно (за поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Анатолій Тимощук оскаржив дане рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ", – йдеться у офіційній заяві асоціації. Чутки про зухвалі наміри зрадника з'явилися ще в березні, а тепер їх підтвердили офіційно.

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