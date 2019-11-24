Вернер встановив неймовірне досягення у Бундеслізі

Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер відзначився особистим історичним рекордом у чемпіонаті Німеччини.

У черговому матчі 12-го туру РБ Лейпциг на власному полі знищив Кельн 4:1. Початок розгрому поклав гол нападника Тімо Вернера, але його рекорд полягає в іншому. Цей матч став для нього 200-м у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини і це унікальне досягнення, оскільки Тімо відтепер наймолодший гравець за всю історію Бундесліги, кому вдавалось подібне. На момент виходу на поле йому виповнилось 23 роки 8 місяців і 18 днів, повідомляє офіційний Твіттер Бундесліги.

Ліверпуль планує грандіозний трансфер – клуб спробує перехопити зіркового німця під носом у конкурента

Нагадаємо, Вернер дебютував у Бундеслізі за Штутгарт у 2013 році. Через три роки він перебрався до РБ Лейпциг. У 200 матчах у Бундеслізі Тімо встиг забити 75 голів і віддати 38 результативних передач.

РБ Лейпциг розгромив Кельн, Вольфсбург перед матчем з Олександрією здолав Айнтрахт: 12 тур Бундесліги, субота