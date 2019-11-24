toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Вернер встановив неймовірне досягення у Бундеслізі

08:52 432 Читать на русском
Вернер встановив неймовірне досягення у Бундеслізі
Тімо Вернер / Фото з відкритих джерел

Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер відзначився особистим історичним рекордом у чемпіонаті Німеччини.

У черговому матчі 12-го туру РБ Лейпциг на власному полі знищив Кельн 4:1. Початок розгрому поклав гол нападника Тімо Вернера, але його рекорд полягає в іншому. Цей матч став для нього 200-м у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини і це унікальне досягнення, оскільки Тімо відтепер наймолодший гравець за всю історію Бундесліги, кому вдавалось подібне. На момент виходу на поле йому виповнилось 23 роки 8 місяців і 18 днів, повідомляє офіційний Твіттер Бундесліги.

Ліверпуль планує грандіозний трансфер – клуб спробує перехопити зіркового німця під носом у конкурента

Нагадаємо, Вернер дебютував у Бундеслізі за Штутгарт у 2013 році. Через три роки він перебрався до РБ Лейпциг. У 200 матчах у Бундеслізі Тімо встиг забити 75 голів і віддати 38 результативних передач.

РБ Лейпциг розгромив Кельн, Вольфсбург перед матчем з Олександрією здолав Айнтрахт: 12 тур Бундесліги, субота

blog_ava
Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
Теги
Тімо Вернер Тімо Вернер Штутгарт Штутгарт Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
6
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук