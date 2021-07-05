Форвард Челсі та збірної Німеччини Тімо Вернер примудряється ставати героєм мемів не лише на футбольному полі.

Після вильоту з Євро 25-річний німець вирішив відвідати етап Формули-1 у Австрії, але навіть там розслабитися не вдалося.

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Репортерка піймала зіркового гостя і вирішила поставити кілька запитань. На жаль, рівень її знань у футболі виявився вкрай скромним. "Це Тімо Вернер – голкіпер Челсі та збірної Німеччини", – відрекомендувала вона нападника. Імовірно, Вернер не почув свого нового амплуа або тактовно не став виправляти горе-журналістку.

Додамо, що в минулому сезоні гравець Челсі непристойно часто марнував моменти і потрапляв у кумедні відео. Втім, це не завадило "синім" виграти Лігу чемпіонів.

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