Тимчик вражений тренуванням Луческу

Оборонець київського Динамо Олександр Тимчик поділився емоціями від першого заняття під керівництвом нового тренерського штабу команди на чолі з Мірчою Луческу.

"Неймовірні враження від тренування під таким керівництвом. Так, скучили за тренуваннями, м'ячем, один за одним.

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Було багато бігової роботи. Перед чемпіонатом саме такі навантаження і потрібні. Сьогодні тренування складалося з бігу, вправ з м'ячем, ігрових серій. Безумовно, потрібно додавати, шукати нові взаємозв'язки. Але так, є хлопці, з якими грав і працював, це допомагає. Чи було щось нове? Не сказав би, але були трохи інші вправи", – цитує оборонця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні Мірча Луческу провів перше тренування в Динамо. У занятті взяли участь 22 польові гравці та четверо голкіперів. Зокрема, тренувалися і Олександр Тимчик і хавбек Богдан Лєднєв. Минулий сезон вони провели на правах оренди в Зорі.

До слова, в сезоні 2019/20 в активі оборонця 37 матчів за луганців у всіх турнірах.

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