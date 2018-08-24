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Тимчик: Те, що не пропустили з Лейпцигом вдома – великий плюс

14:32 376 Читать на русском
Тимчик: Те, що не пропустили з Лейпцигом вдома – великий плюс
Олександр Тимчик (позаду) та партнери / ФК Зоря

Захисник луганської Зорі Олександр Тимчик прокоментував домашню нічию з Лейпцигом у Лізі Європи.

"Рахунок 0:0 досить позитивний для нас. Те, що ми не пропустили вдома – величезний плюс. Хочу подякувати всім хлопців, за те, що віддали багато сил.

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Юрій Миколайович попросив нас зустрічати суперника в середині поля. Основне завдання було – не сідати низько у власну штрафну. Не завжди у нас це виходило, але добре, що витерпіли.

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Ми дуже багато розбирали суперника. Кожен день були теорії. Думаю, що добре розібрали гру німців. Зрозуміло, що все виходити не може і будуть недоліки, але потрібно, щоб помилок було якомога менше", – цитує Тимчика офіційний сайт Зорі.

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Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Олександр Тимчик Олександр Тимчик Зоря - РБ Лейпциг
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