Тимчик: Те, що не пропустили з Лейпцигом вдома – великий плюс

Захисник луганської Зорі Олександр Тимчик прокоментував домашню нічию з Лейпцигом у Лізі Європи.

"Рахунок 0:0 досить позитивний для нас. Те, що ми не пропустили вдома – величезний плюс. Хочу подякувати всім хлопців, за те, що віддали багато сил.

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Юрій Миколайович попросив нас зустрічати суперника в середині поля. Основне завдання було – не сідати низько у власну штрафну. Не завжди у нас це виходило, але добре, що витерпіли.

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Ми дуже багато розбирали суперника. Кожен день були теорії. Думаю, що добре розібрали гру німців. Зрозуміло, що все виходити не може і будуть недоліки, але потрібно, щоб помилок було якомога менше", – цитує Тимчика офіційний сайт Зорі.